В Уфе раскрыли убийство 15-летней давности

В Уфе полиция и сотрудники регионального следкома раскрыли убийство, совершенное в столице республики 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Преступление было совершено в ноябре 2005 года. 56-летняя жительница Орджоникидзевского района вышла из дома на улице Боткина и направилась на остановку, где должна была сесть на вахтовый автобус. Однако на работу она так и не приехала, и ее близкие обратились в полицию. Вскоре тело женщины нашли за забором между авторынком и садовым товариществом. Однако тогда установить подозреваемого в нападении на женщину по горячим следам не удалось.

И только в 2020 году, работая над раскрытием и расследованием преступлений прошлых лет, следователи и эксперты вновь проанализировали материалы того уголовного дела и установили личность подозреваемого.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, предполагаемый убийца - 42-летний уфимец, который 15 лет назад продавал автомобили на авторынке вблизи места совершения преступления. В 2018 году его осудили за совершение насильственных действий сексуального характера, и сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии.

По версии следствия, подозреваемый предложил довезти женщину до работы на своем автомобиле, изнасиловал и несколько раз ударил по голове тупым предметом. Его жертва умерла на месте.

- В ходе допроса, под тяжестью представленных доказательств, подозреваемый сознался в содеянном, - подчеркнули в региональном следкоме. - Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.