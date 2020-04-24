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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Замначальника УФСИН Мордовии задержан при получении взятки. "Подарок" был вручен не деньгами, а материальными ценностями - в частности, пиломатериалом. Кроме того, офицера подозревают в хищении из колонии шахмат и нард на сумму более 200 тысяч рублей.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Об этом сообщил Следственный комитет по региону. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник пенитенциарного ведомства, обманув руководство одной из исправительных колоний, совершил хищение крупной партии шахмат и нард из дерева. Продукция была изготовлена в исправительном учреждении.

- Кроме того, подозреваемый, угрожая применением мер дисциплинарных взысканий, потребовал от должностных лиц другой исправительной колонии передать ему взятку в виде материальных ценностей - пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на сумму не менее 60 тысяч рублей, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

Подозреваемому инкриминируется мошенничество и получение взятки (часть 3 статьи 159 и пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ).

По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу.

Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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