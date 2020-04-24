Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат

Замначальника УФСИН Мордовии задержан при получении взятки. "Подарок" был вручен не деньгами, а материальными ценностями - в частности, пиломатериалом. Кроме того, офицера подозревают в хищении из колонии шахмат и нард на сумму более 200 тысяч рублей.

Об этом сообщил Следственный комитет по региону. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник пенитенциарного ведомства, обманув руководство одной из исправительных колоний, совершил хищение крупной партии шахмат и нард из дерева. Продукция была изготовлена в исправительном учреждении.

- Кроме того, подозреваемый, угрожая применением мер дисциплинарных взысканий, потребовал от должностных лиц другой исправительной колонии передать ему взятку в виде материальных ценностей - пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на сумму не менее 60 тысяч рублей, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

Подозреваемому инкриминируется мошенничество и получение взятки (часть 3 статьи 159 и пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ).

По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу.

Расследование продолжается.