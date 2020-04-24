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24.04.2020 15:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.

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"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. Причины такого решения сам Стерликов подчиненным не объяснил, о своей отставке он объявил утром, в ходе коллегии регионального управления полиции, посвященной подведению квартальных итогов.

На должность главы новосибирского ГУ МВД Юрий Стерликов был назначен 14 февраля 2015 года, до этого около пяти лет возглавлял полицейское управление по Самарской области. Еще раньше возглавлял областного смоленское УВД, а первые руководящие посты получил в Омской области, где дослужился до начальника криминальной милиции.

Возглавив новосибирскую полицию, он пообещал провести оптимизацию и обеспечить жесткий контроль за расходованием средств. Кроме того, Стерликов намеривался повысить процент раскрываемости преступлений.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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