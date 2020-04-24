На Алтае зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

В министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Эта первая жертва COVID-19 в регионе.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что пациент скончался в специализированном "ковидном" госпитале в городской больнице №5 в Барнауле. Сейчас сюда госпитализируют пациентов со всего края с тяжелыми формами заболевания, а также тех, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания.

Скончавшийся 57-летний мужчина жил в Первомайском районе в селе Логовское, что недалеко от Барнаула. В больницу он попал две недели назад, когда у его жены, работавшей в этом же коронавирусном госпитале на приеме и выдаче одежды у пациентов, была обнаружена инфекция.

Как сообщили в региональном минздраве, мужчина имел хронические заболевания, на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, что и осложнило лечение инфекции.

По словам губернатора края Виктора Томенко, врачи до последнего боролись за жизнь больного, но из-за сопутствующих заболеваний его не удалось спасти. Глава региона выразил соболезнования родным и близким умершего и призвал жителей края оставаться дома, соблюдать все меры безопасности, не игнорировать режим самоизоляции.