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24.04.2020 16:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские хирурги удалили у пациентки 20-килограммовую опухоль

Текст: Никита Зайков

Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера избавили пациентку от огромной опухоли весом около 20 килограммов. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, женщина в течение нескольких лет не подозревала наличия у себя новообразования, считая, что просто поправилась.

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Сибирячке на момент операции исполнилось 60 лет, и, как считают врачи, с опухолью она жила не менее четырех лет. Она регулярно бывала на приеме у гинеколога, однако УЗИ органов малого таза сделала лишь после того, как серьезно затруднилось дыхание. Во время исследования обнаружилось, что яичник поражен огромной опухолью.

- Нами было принято решение сделать операцию и удалить яичники, матку и шейку матки полностью вместе с опухолью, - поясняет онколог-хирург Ани Кулиджанян, проводившая операцию. - Новообразование оказалось очень большим, весом около 20 килограммов. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, хотя в большинстве случаев подобные новообразования перерождаются в злокачественные. Сейчас пациентка уже почти здорова и готовится к выписке.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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