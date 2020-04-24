Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции

Томские токсикологи объяснили, почему не стоит употреблять спиртные напитки в условиях самоизоляции.

- Употребление алкоголя может спровоцировать бытовые конфликты, - сообщила главный внештатный специалист-токсиколог департамента здравоохранения Томской области Светлана Порошинская. - Сейчас люди "на взводе", а, как известно, под влиянием алкоголя раздражение и вспыльчивость усиливаются.

По словам токсикологов, когда наступает первая степень опьянения, люди "растормаживаются" и утрачивают самоконтроль. Это может привести к нарушению режима самоизоляции. Выпившие граждане начинают выяснять отношения. А конфликты нередко заканчиваются бытовыми травмами с вызовом полиции и скорой медицинской помощи.

По мнению врачей, здоровый образ жизни и занятия спортом помогут противостоять эпидемии коронавируса.

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