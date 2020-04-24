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24.04.2020 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове загорелась кровля строящегося здания кадетского президентского училища. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.

Фото задымления в Ленинском районе горожане сегодня утром опубликовали в соцсетях. В экстренные службы сигнал о ЧП поступил около 11 часов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Уже через несколько минут открытое горение на площади около ста квадратных метров было ликвидировано. Как сообщил губернатор области Сергей Цивилев, побывавший на месте ЧП, возгорание произошло на кровле верхнего этажа во время строительства нового общежития. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО, загорелось здание второй очереди Кемеровского президентского училища. Строящийся объект находится за территорией заведения.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрической времянке в ходе сварочных работ. Пожарные прибыли на место за восемь минут и оперативно ликвидировали возгорание. Как отметил Цивилев, никаких финансовых потерь или задержек в строительстве из-за ЧП не произойдет. Представитель Центрального военное округа также подчеркнул, что зданию ущерба не нанесено. Пострадавших также нет.

По данному факту региональный СК проводит доследственную проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово РГ-Видео

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