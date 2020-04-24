В Красноярск прибыл борт с туристами из Таиланда

Очередной самолет с туристами из Таиланда приземлился в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Самолет сделал промежуточную посадку в Новосибирске, после чего приземлился в Красноярске.

- В течение14 календарных дней со дня прибытия 48 пассажиров изолированы по месту проживания, 3 пассажира доставлены спецтранспортом в обсерватор, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в правительстве края, за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом на территории региона выросло на 22 человека. Всего выявлено 449 больных, из них 51 человек выздоровел, еще пятеро погибли. Под наблюдением медиков находятся три тысячи человек.