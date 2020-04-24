В Кузбассе объявили сбор средств для пострадавших от пожаров

В Кузбассе открылись пункты приема помощи для семей, пострадавших от пожаров, которые уничтожили вчера более трех десятков домов в разных территориях.

Для людей, лишившихся своего имущества и крыши над головой, Красный Крест Кузбасса принимает продукты питания и предметы первой необходимости. А именно: новую взрослую и детскую одежду, предметы домашнего обихода, крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы, чай, кофе, сахар, соль и прочие продукты длительного хранения, не требующие специальных условий. Пункты приема открыты с 9 до 17 часов в офисах Красного креста. В Кемерове - по улице Ноградской, 8, напротив стадиона "Химик" (тел.: 8 (3842) 75-17-40), в Новокузнецке - по улице Пирогова, 4 (тел.: 8 (3843) 45-12-66).

- Вся помощь в натуральном выражении будет оперативно передана в пострадавшие семьи через региональное министерство социальной защиты населения, - заверили в Кемеровском региональном отделении Красного Креста. - Те, у кого нет возможности закупить и доставить помощь в пункты приема, могут перечислить средства на расчетный счет. По согласованию с пострадавшими мы приобретем для них все необходимое.

Накануне кузбасские пожарные боролись с огнем в четырех населенных пунктах: селе Постниково Ижморского района, селе Краснинское Промышленновского района, селе Пашково Яшкинского района, а также кемеровском жилом районе Кедровка. В ликвидации пожаров участвовало в общей сложности 148 человек и 42 единицы техники, включая два вертолета МИ-8 и самолет БЕ-200 МЧС России.

В селе Постниково дотла сгорели 18 жилых домов и ФАП, без крова остались 44 человека, в том числе 12 детей. Сегодня с пострадавшими встретился зампрокурора области Андрей Тимошичев. Прокурорская проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц, продолжается.

Проверку по факту пожара в Постниково проводит и следственное управление СК РФ.

- По предварительной информации, дома загорелись в результате свободного распространения огня со стороны региональной трассы "Томск - Мариинск", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, пожары в регионе были спровоцированы несанкционированными палами сельскохозяйственных посевов. Между тем с 15 апреля в области действует специальный противопожарный режим.

Банковские реквизиты для перечисления средств

Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор. счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Перечислить средства также можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК http://www.kemredcross.ru в разделе "ПОМОЧЬ" / "Реагирование на ЧС".

Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду:

Дополнительная информация по телефону: 8 (3842) 75-04-76 и по электронной почте: kemredcross@mail.ru