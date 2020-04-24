В Кузбассе объявили сбор средств для пострадавших от пожаров

Новости

По местам съемок "Зулейхи" сделают туристический маршрут 14:30
Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили магазине 14:29
Более 200 работников "Ижмеха" отправили на карантин по коронавирусу 14:26
Матвиенко: Темпы распространения COVID в России не являются угрожающими 14:24
Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19 14:19
Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней 14:17
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19 14:17
В США расширили список симптомов коронавируса с трех до девяти 14:14
Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб 14:08
Компенсацию по ЖКХ семьям погибших военных рассчитают без "платежек" 14:04
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции 14:03
Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака" 14:25
"Убийца" BMW от Geely "засветился" в Беларуси 14:00
Собянин утвердил премии Чуковского для авторов детской литературы 13:51
В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне 13:51
ФАС снизит плату за возврат билетов на поезд до символической суммы 13:49
В Башкирии пропал девятилетний мальчик 13:41
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции 13:39
ЦБ РФ поставил новый рекорд по продажам валюты в поддержку рубля 13:36
Евгений Забарчук назначен заместителем министра юстиции РФ 13:33
В Испании за сутки от коронавируса скончалось менее 400 человек 13:28
Врачи описали самые опасные ошибки людей во время пандемии COVID-19 13:22
Глава ФФОМС назвала стоимость лечения больных COVID-19 13:21
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим 13:20
Volvo отвлекла внимание от повышения цен на XC90 пересмотром комплектации 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе объявили сбор средств для пострадавших от пожаров

Текст: Юлия Потапова
В Кузбассе открылись пункты приема помощи для семей, пострадавших от пожаров, которые уничтожили вчера более трех десятков домов в разных территориях.

Для людей, лишившихся своего имущества и крыши над головой, Красный Крест Кузбасса принимает продукты питания и предметы первой необходимости. А именно: новую взрослую и детскую одежду, предметы домашнего обихода, крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы, чай, кофе, сахар, соль и прочие продукты длительного хранения, не требующие специальных условий. Пункты приема открыты с 9 до 17 часов в офисах Красного креста. В Кемерове - по улице Ноградской, 8, напротив стадиона "Химик" (тел.: 8 (3842) 75-17-40), в Новокузнецке - по улице Пирогова, 4 (тел.: 8 (3843) 45-12-66).

В Кузбассе произошел пожар на шахте "Распадская"

- Вся помощь в натуральном выражении будет оперативно передана в пострадавшие семьи через региональное министерство социальной защиты населения, - заверили в Кемеровском региональном отделении Красного Креста. - Те, у кого нет возможности закупить и доставить помощь в пункты приема, могут перечислить средства на расчетный счет. По согласованию с пострадавшими мы приобретем для них все необходимое.

Накануне кузбасские пожарные боролись с огнем в четырех населенных пунктах: селе Постниково Ижморского района, селе Краснинское Промышленновского района, селе Пашково Яшкинского района, а также кемеровском жилом районе Кедровка. В ликвидации пожаров участвовало в общей сложности 148 человек и 42 единицы техники, включая два вертолета МИ-8 и самолет БЕ-200 МЧС России.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах

В селе Постниково дотла сгорели 18 жилых домов и ФАП, без крова остались 44 человека, в том числе 12 детей. Сегодня с пострадавшими встретился зампрокурора области Андрей Тимошичев. Прокурорская проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц, продолжается.

Проверку по факту пожара в Постниково проводит и следственное управление СК РФ.

- По предварительной информации, дома загорелись в результате свободного распространения огня со стороны региональной трассы "Томск - Мариинск", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, пожары в регионе были спровоцированы несанкционированными палами сельскохозяйственных посевов. Между тем с 15 апреля в области действует специальный противопожарный режим.

Банковские реквизиты для перечисления средств

Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор. счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Перечислить средства также можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК http://www.kemredcross.ru в разделе "ПОМОЧЬ" / "Реагирование на ЧС".

Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду:

Дополнительная информация по телефону: 8 (3842) 75-04-76 и по электронной почте: kemredcross@mail.ru

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника