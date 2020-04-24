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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе вахтовый автобус с шахтерами попал в ДТП

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кузбассе полицейские выясняют причины ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали пять человек.

Столкновение автобуса Hyundai Universe и самосвала Komatsu произошло сегодня около трех часов ночи в Новокузнецком районе на технологической дороге местного предприятия. На место незамедлительно выехали сотрудники районного отдела ГИБДД.

Фото: iStock
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- Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с грузовиком, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В момент ДТП в автобусе находилось 23 человека. После аварии его водитель и четыре пассажира были доставлены бригадой скорой помощи в больницу на обследование.

Как уточнил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, все пострадавшие госпитализированы в 1-ю горбольницу Новокузнецка. 22-летний водитель находится в тяжелом состоянии, а пассажиры автобуса (им от 30 до 44 лет) - в удовлетворительном.

Сотрудники полиции продолжают проверку по факту аварии и устанавливают все ее обстоятельства.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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