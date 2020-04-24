В Новосибирске проверят план по протоколам на нарушителей самоизоляции

В полиции Новосибирска начали проверку аудиосообщений, якобы поступивших подчиненным от начальника службы участковых города, раздающей указания о плане по количеству оформленных протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе проверки будет установлено, действительно ли указанную информацию озвучил сотрудник полиции и насколько она соответствует действительности. На записях, появившихся в сети несколько дней назад, женский голос приказным тоном отдает распоряжения руководителям районных подразделений о выполнении плана по количеству оформленных протоколов до 17.00.

- Значит, смотрите, оформляем всех поголовно: площадь Ленина, парки, скверы. Кроме женщин с колясками, стариков, - говорится в одном из аудиосообщений. - С 16 лет оформляем всех поголовно. Чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество. На улице гуляющих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17.00 часов у нас не будет результата, значит работаем дальше.

Женщина поясняет, что "достаточно хорошее количество" - это восемь-десять протоколов с каждого района. Она требует "поднимать людей" и отчитываться о количестве протоколов в мессенджере, так как первоначальные результаты работы признаны неудовлетворительными.

На фоне начавшейся проверки стало известно об отставке руководителя областного главка полиции Юрия Стерликова. "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили в пресс-службе ведомства.