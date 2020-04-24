В Новосибирске проверят план по протоколам на нарушителей самоизоляции

Новости

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов 10:17
Рабочие пропуска в регионах будут выдавать только на полдня 10:16
Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за отсутствия путешествий 10:14
В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров 10:12
Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму 10:12
Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом 10:06
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции 10:05
Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево 10:04
На Вятке восемь заболевших COVID-19 отказались от госпитализации 10:02
Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр 09:58
На Ставрополье мужчина на улице открыл стрельбу из автомата 09:49
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов 09:43
В Прикамье женщину оштрафовали за ложную информацию о COVID-19 09:42
Республика Сербская благодарна России за помощь в борьбе с COVID-19 09:39
Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha 09:31
В Забайкалье начали проверку смерти пациента из-за отказа "скорой" 09:29
Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19 09:28
В Кузбассе вахтовый автобус с шахтерами попал в ДТП 09:26
Нижегородцы смогут по карте отследить нарушителей карантина 09:26
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России 09:23
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом 09:18
В Саратовской области выявлено 245 заболевших коронавирусом 09:17
"Союзмультфильм" планирует вернуть переданные Японии права на Чебурашку 09:15
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах 09:08
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске проверят план по протоколам на нарушителей самоизоляции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В полиции Новосибирска начали проверку аудиосообщений, якобы поступивших подчиненным от начальника службы участковых города, раздающей указания о плане по количеству оформленных протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе проверки будет установлено, действительно ли указанную информацию озвучил сотрудник полиции и насколько она соответствует действительности. На записях, появившихся в сети несколько дней назад, женский голос приказным тоном отдает распоряжения руководителям районных подразделений о выполнении плана по количеству оформленных протоколов до 17.00.

Фото: iStock
В Екатеринбурге полиция проверит тайную вечеринку во время самоизоляции

- Значит, смотрите, оформляем всех поголовно: площадь Ленина, парки, скверы. Кроме женщин с колясками, стариков, - говорится в одном из аудиосообщений. - С 16 лет оформляем всех поголовно. Чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество. На улице гуляющих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17.00 часов у нас не будет результата, значит работаем дальше.

Женщина поясняет, что "достаточно хорошее количество" - это восемь-десять протоколов с каждого района. Она требует "поднимать людей" и отчитываться о количестве протоколов в мессенджере, так как первоначальные результаты работы признаны неудовлетворительными.

На фоне начавшейся проверки стало известно об отставке руководителя областного главка полиции Юрия Стерликова. "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника