В Новосибирске увеличилось число дежурных групп в детских садах

В Новосибирске почти в два раза - с 4 до 7 тысяч - увеличилось число детей, которые посещают дежурные группы в учреждениях дошкольного образования. В начале апреля их посещали 3629 детей.

В мэрии резкий скачок объяснили тем, что ряд предприятий возобновил свою деятельность, горожане стали возвращаться на рабочие места и отводить детей в садики.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил детский сад комбинированного типа № 42 в Центральном округе и проконтролировал, как работают дежурные группы, призвав родителей соблюдать все ограничительные меры.

- После введения режима повышенной готовности из-за коронавируса мы приняли решение прекратить учебно-воспитательный процесс и в школах, и в садиках. Но понимали, что есть родители, которые должны продолжать работать. Для этого были созданы дежурные группы в детсадах, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Главе города доложили, что детское учреждение в обычное время посещают более 300 ребятишек. Сейчас здесь работают две группы, их посещают 24 ребенка от трех до семи лет. Руководство детсада отметило, что принимают только тех детей, чьи родители действительно работают и могут подтвердить это справкой.

Анатолий Локоть особо отметил, что режим повышенной готовности требует того, чтобы родители по возможности оставались дома с детьми.

- Не все готовы на это, особенно если речь идет о школьниках: родителям приходится выступать и воспитателями, и педагогами. Важно, чтобы горожане понимали конечную цель ограничительных мер: если мы остаемся дома с детьми, то этим оберегаем их, - сказал Анатолий Локоть.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщил, что в обычное время детские сады посещают 86 тысяч юных новосибирцев. Сейчас - в десять раз меньше. Одна дежурная группа рассчитана на 12 человек, всего в одном садике можно организовать 11-12 таких групп. Поэтому у города есть все ресурсы увеличить число дежурных групп, чтобы принять детей, чьи родители вышли на работу.

Участники выездного совещания обратили внимание на соблюдение всех мер профилактики вирусной инфекции: в детских садах регулярно проводится дезинфекция помещений, налажен медицинский контроль. Воспитатели строго следят за соблюдением детьми мер гигиены.