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24.04.2020 08:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирской области выявлено рекордное число пациентов с COVID-19

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области обнаружили коронавирус еще у 41 пациента, это самое большое число заболевших COVID-19, выявленных в регионе за сутки, с начала пандемии. Ранее максимальное число положительных тестов на коронавирусную инфекцию - 24 - было зафиксировано 20 апреля.

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Как уточнили в областном оперативном штабе по противодействию распространению болезни, из этого числа лишь один человек выезжал в недавнем времени за пределы области - в Москву. Еще 25 относятся к кругу тесных контактов с ранее выявленными носителями COVID-19, 15 человек ни с кем из заболевших не контактировали.

Таким образом, на данный момент на территории Новосибирской области выявлено 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 8 положительных тестов - у детей. С начала распространения болезни 4 человека скончались, 24 выздоровели.

С подозрением на коронавирус в инфекционных стационарах областного центра остается 383 взрослых пациента, еще трое находятся под наблюдением врачей Карасукской ЦРБ. Кроме того, 50 детей с характерными симптомами госпитализированы в детскую больницу № 3. Там же находятся и маленькие пациенты с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе на данный момент специалисты провели 19388 тестов на COVID-19.

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