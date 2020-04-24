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24.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В режим повышенной готовности перешли ремонтные бригады медтехники

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
В вопросах жизни и здоровья очень важно, чтобы медицинское оборудование, которое используют доктора, исправно работало. Поэтому в повышенной готовности должны быть и те, кто обслуживает медицинскую технику.
Фото: Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области Фото: Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области
Фото: Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области

Инженеры Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) в Иркутской области подтвердили, что у них в эти дни выросли объемы ремонта и техобслуживания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Изначально они предназначались для проведения хирургических операций. С течением времени в некоторые разновидности аппаратов внедрили интеллектуальные системы мониторинга и расширенный функционал. Сегодня они обладают широким перечнем режимов вентиляции. И значит, должны работать точнее, чем часы.

"Аппараты ИВЛ мы либо планово обслуживаем раз в месяц, либо ремонтируем, если это требуется, - рассказал Илья Ремезов, инженер отдела ремонта и технического обслуживания медицинской техники иркутского ЦСМ Росстандарта. - В обычное время в месяц на ремонт попадало 1-2 аппарата, или вообще обходилось только обслуживанием в больнице. Но в сегодняшней обстановке мы чиним уже 5-6 аппаратов ИВЛ. И если раньше это оборудование обслуживал один инженер, то сегодня из-за пандемии и острой необходимости в них, на этот фронт работы брошены и остальные специалисты центра, занимающиеся медтехникой".

"70 процентов оборудования проходит мелкий ремонт и техобслуживание прямо в больницах. Так что можно сказать, наши инженеры тоже трудятся на передовой борьбы с коронавирусом, рядом с врачами, - пояснил Артем Арестов, представитель Росстандарта по связям с общественностью в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. - Наши специалисты прошли специальную подготовку и обучение для работы с таким оборудованием".

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Количество аппаратов в регионе возрастает. Новые поставки аппаратов в область ожидаются в мае-июне. Специалисты готовы к росту нагрузки. Инженеры трудятся в Иркутске, Ангарске, Зиме - с центром сотрудничают крупнейшие больницы Приангарья.

Разумеется, без внимания не остается и другая аппаратура - УЗИ-аппараты, лабораторная техника, аппараты ЭХВЧ. Даже операционные столы и бактерицидные рециркуляторы воздуха попадают в поле зрения специалистов Иркутского ЦСМ Росстандарта. Ведь исправное оборудование помогает поставить точный диагноз и обеспечить безопасность жизни пациента.

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