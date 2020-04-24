ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных

"Среди разработок центра новосибирских ученых есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что компанией БИОКАД представлено две вакцины: живая на основе аттенуированной основы вируса гриппа, созданная совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины", и инкапсулированная в липосомы мРНК. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, говорится в сообщении, создан препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.

Как сообщалось ранее, согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и 6 проходят клинические исследования на людях.