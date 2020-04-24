На Ставрополье мужчина на улице открыл стрельбу из автомата

В Ставропольском крае мужчина начал стрелять на улице из автоматического оружия. Подозреваемый задержан, сообщили "РГ" в краевом управлении МВД России.

Инцидент произошел в Нефтекумском городском округе. Местные жители обратились в полицию и рассказали, что на территории одной из автомобильных парковок слышны звуки выстрелов очередями.

- На указанное место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 28-летнего местного жителя и изъяли у него автомат, который по заключению экспертизы является охолощенным оружием, не предназначенным для стрельбы боевыми патронами, - пояснили в МВД.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он был ранее судим. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ "Хулиганство".