В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Мужчина призывал к отказу от законов государства и пытался завербовать в свою банду новых членов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Теперь ему инкриминируют сразу несколько статьей УК РФ, преступнику грозит серьезный тюремный срок.

Справка "РГ"

В 2010 году Верховным судом России "Такфир валь-Хиджра" была признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.