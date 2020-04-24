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24.04.2020 14:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

“Библионочь” в Архангельске пройдет в формате видеожурналов

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Архангельская областная библиотека имени Н.А. Добролюбова 25 апреля впервые проведет акцию "Библионочь" в онлайн-формате.
Добролюбовка всегда была для читателей местом живого общения, которое теперь проходит в интернете. Фото: Диана Титенко Добролюбовка всегда была для читателей местом живого общения, которое теперь проходит в интернете. Фото: Диана Титенко
Добролюбовка всегда была для читателей местом живого общения, которое теперь проходит в интернете. Фото: Диана Титенко

Как сообщили в библиотеке, она будет посвящена 75-летию Победы. В программу войдут лекции об истории Великой Отечественной войны, мастер-классы, видеоконцерты и флэшмобы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Всероссийская акция "Библионочь - 2020" пройдет онлайн

Всего на YouTube-канале библиотеки будет опубликовано пять видеожурналов с символическим названием "Как вы там?". Онлайн-зрители впервые услышат об истории Добролюбовки в годы войны от заведующей региональным центром книги Галины Титовой. Она же даст рекомендации по чтению современной прозы о войне, написанной в XXI веке. А библиотекарь отдела краеведения Ирина Смирнова проведет интернет-турнир, в котором жители региона покажут свои знания о жизни Архангельской области в годы Великой Отечественной войны.

Об истории одной из книжных коллекций и экслибрисе - знаке, удостоверяющем владельца книги, - расскажет библиотекарь центра "МИР" Анастасия Шорохова-Волкова. Затем слушатели в режиме онлайн смогут создать собственный экслибрис для домашней библиотеки на мастер-классе от графических дизайнеров Александра Васина (Москва) и Екатерины Чащиной из Архангельска.

За неделю до мероприятия работники библиотеки запустили в социальной сети "ВКонтакте" флэшмоб #Нашикнигиподомам, в котором уже приняли участие более 30 человек.

Фото: Константин Завражин
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- У нас все хорошо с обратной связью, потому что Добролюбовка - это больше, чем просто книги, это в том числе и живое общение, - комментирует библиотекарь отдела литературы по искусству Екатерина Чащина. - Сейчас у нас проходит флэшмоб с фотографиями книг из библиотеки, которые пережидают карантин в домах читателей. Люди с удовольствием публикуют фото в соцсетях и рассказывают, кто что читает.

Все фотографии будут объединены в один ролик и опубликованы в первом выпуске видеожурнала "Как вы там?".

В 21.00 25 апреля на официальном YouTube-канале библиотеки появятся все лекции и мастер-классы, которые будут доступны в любое удобное время. Всю подробную информацию можно получить на официальных ресурсах библиотеки.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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