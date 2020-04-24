На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП

В Новгородской области произошло ДТП с участием грузовика и мусоровоза. Водитель грузового автомобиля погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по региону.

Инцидент произошел сегодня, 24 апреля, примерно в 16.00 на двенадцатом километре трассы "Крестцы - Окуловка - Боровичи". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, грузовик принадлежал военному ведомству и перевозил боеприпасы.