Петербургские волонтеры #Мывместе выполнили больше 10 тысяч заявок

Работе проекта #Мывместе в Санкт-Петербурге исполнился месяц. Количество заявок пенсионеров, выполненных волонтерами за это время, превысило десять тысяч.

- На данный момент мы оперативно справляемся со всеми поступающими заявками и готовы оперативно расширить ресурсы центра, если количество заявок на волонтерскую поддержку возрастет, - отмечает председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Волонтеры помогают одиноким горожанам старше 65 лет покупать продукты и лекарства - так, чтобы пожилые люди могли оставаться дома, не подвергая себя риску. Но это не все. С самого начала работы проекта при нем работает и телефонная линия психологической поддержи: (812) 571-03-13.

За этот месяц на линию поступило больше шестисот звонков. Людям чаще всего нужно выговориться и пообщаться, также психологи работают с разрядкой и стабилизацией эмоционального состояния, страхами и тревогами.

На линии работают психологи Центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи "Вектор".

- Работа специалиста, помогающего молодому человеку определиться с выбором профессии, конечно, отличается от деятельности по оказанию психологической поддержки, но работники "Вектора" по призыву Городского штаба волонтеров трудятся с первого дня работы горячей линии, - говорит директор Центра Елена Иванова. - Приятно, что откликнулись не только молодые девчонки, но и психологи старшего возраста, более опытные. Именно в совместной работе - помощи городу в сложный период - происходит передача опыта от старшего поколения молодому. И это здорово!

Будни волонтера: Отцы и дети

Одна из частых тем, обсуждаемых в волонтерских чатах, тоже глубоко психологическая. Помощь в покупке продуктов и лекарств вроде бы предназначается одиноким пенсионерам. На практике же нередко оказывается, что пожилые заявители живут с детьми, однако в магазин просят сходить не их, а добровольцев. По разным причинам.

"У меня был вызов, где в одной комнате бабушка, а в двух других ее дети. И они не ходят для нее в магазин. Это очень печально. Стыдно за их поведение. Мне стыдно".

"Нам постоянно такие молодые двери открывают... Хочется леща дать за то, что не помогают".

"Некоторые старики не хотят зависеть от детей даже в таких мелочах, а волонтерскую помощь воспринимают как "положенную от государства". Или еще вариант из моей практики: "Мне страшно за дочку и за внуков. Я их к заразе на улицу не отпущу"...

"А я не огорчаюсь. Часто молодые, проживающие с пожилым родственниками, не выходят из дома в целях безопасности - чтобы заразу в дом не принести. И я только за".

"Последней каплей было сегодня. Звоним в домофон, долго пикает, вдруг мужской голос. Я объясняю ситуацию. "Да, - говорит, - я сын, поднимайтесь". Поднялись. Открывает, в трусах. Мужику может лет 30-35. Неопрятен, немыт, но не пьян, адекватен. Диктует нам лекарства, между делом бросая фразы типа: "Так, Гексорал у меня еще остался..." Лекарства купили, ибо часть явно старичковские. Звоним после аптеки отчитаться о сумме. Трубку берет бабушка: "Может, вы нам и еды купите?" Мы ей: "А может, сын сходит?" "Неважно себя чувствует", - был ответ...

Подобные ситуации не частые, но, скажем так, регулярные. И для волонтеров обидные. Как с этим быть, единого мнения нет даже у координаторов. Одни помечают в базе такой адрес как "проштрафившийся" и при следующей заявке на него предварительно выясняют, действительно ли нужна помощь или, может, дети все-таки справятся сами. Другие, узнав от волонтеров об инциденте, перезванивают заявителям и терпеливо объясняют, что суть проекта #Мывместе - в поддержке именно одиноких пожилых людей. Третьи смотрят на жизнь философски: "Восемьдесят лет или тридцать - какая разница. Может быть, этот мужчина в расцвете сил - астматик, а значит, находится в группе риска, и ходить по магазинам ему сейчас никак нельзя. В конце концов, если человек попросил о помощи, значит, она ему нужна".

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.