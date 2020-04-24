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24.04.2020 23:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские волонтеры #Мывместе выполнили больше 10 тысяч заявок

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Работе проекта #Мывместе в Санкт-Петербурге исполнился месяц. Количество заявок пенсионеров, выполненных волонтерами за это время, превысило десять тысяч.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

- На данный момент мы оперативно справляемся со всеми поступающими заявками и готовы оперативно расширить ресурсы центра, если количество заявок на волонтерскую поддержку возрастет, - отмечает председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Фото: Пресс-служба Планетария 1
Петербургские волонтеры наденут "космические" маски

Волонтеры помогают одиноким горожанам старше 65 лет покупать продукты и лекарства - так, чтобы пожилые люди могли оставаться дома, не подвергая себя риску. Но это не все. С самого начала работы проекта при нем работает и телефонная линия психологической поддержи: (812) 571-03-13.

За этот месяц на линию поступило больше шестисот звонков. Людям чаще всего нужно выговориться и пообщаться, также психологи работают с разрядкой и стабилизацией эмоционального состояния, страхами и тревогами.

На линии работают психологи Центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи "Вектор".

- Работа специалиста, помогающего молодому человеку определиться с выбором профессии, конечно, отличается от деятельности по оказанию психологической поддержки, но работники "Вектора" по призыву Городского штаба волонтеров трудятся с первого дня работы горячей линии, - говорит директор Центра Елена Иванова. - Приятно, что откликнулись не только молодые девчонки, но и психологи старшего возраста, более опытные. Именно в совместной работе - помощи городу в сложный период - происходит передача опыта от старшего поколения молодому. И это здорово!

Будни волонтера: Отцы и дети

Одна из частых тем, обсуждаемых в волонтерских чатах, тоже глубоко психологическая. Помощь в покупке продуктов и лекарств вроде бы предназначается одиноким пенсионерам. На практике же нередко оказывается, что пожилые заявители живут с детьми, однако в магазин просят сходить не их, а добровольцев. По разным причинам.

"У меня был вызов, где в одной комнате бабушка, а в двух других ее дети. И они не ходят для нее в магазин. Это очень печально. Стыдно за их поведение. Мне стыдно".

"Нам постоянно такие молодые двери открывают... Хочется леща дать за то, что не помогают".

Фото: Пресс-служба ОД "За мир без наркотиков"
Волонтеры, борющиеся с наркотиками, помогут петербургским старикам

"Некоторые старики не хотят зависеть от детей даже в таких мелочах, а волонтерскую помощь воспринимают как "положенную от государства". Или еще вариант из моей практики: "Мне страшно за дочку и за внуков. Я их к заразе на улицу не отпущу"...

"А я не огорчаюсь. Часто молодые, проживающие с пожилым родственниками, не выходят из дома в целях безопасности - чтобы заразу в дом не принести. И я только за".

"Последней каплей было сегодня. Звоним в домофон, долго пикает, вдруг мужской голос. Я объясняю ситуацию. "Да, - говорит, - я сын, поднимайтесь". Поднялись. Открывает, в трусах. Мужику может лет 30-35. Неопрятен, немыт, но не пьян, адекватен. Диктует нам лекарства, между делом бросая фразы типа: "Так, Гексорал у меня еще остался..." Лекарства купили, ибо часть явно старичковские. Звоним после аптеки отчитаться о сумме. Трубку берет бабушка: "Может, вы нам и еды купите?" Мы ей: "А может, сын сходит?" "Неважно себя чувствует", - был ответ...

Подобные ситуации не частые, но, скажем так, регулярные. И для волонтеров обидные. Как с этим быть, единого мнения нет даже у координаторов. Одни помечают в базе такой адрес как "проштрафившийся" и при следующей заявке на него предварительно выясняют, действительно ли нужна помощь или, может, дети все-таки справятся сами. Другие, узнав от волонтеров об инциденте, перезванивают заявителям и терпеливо объясняют, что суть проекта #Мывместе - в поддержке именно одиноких пожилых людей. Третьи смотрят на жизнь философски: "Восемьдесят лет или тридцать - какая разница. Может быть, этот мужчина в расцвете сил - астматик, а значит, находится в группе риска, и ходить по магазинам ему сейчас никак нельзя. В конце концов, если человек попросил о помощи, значит, она ему нужна".

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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