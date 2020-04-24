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24.04.2020 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Выборгом пассажир иномарки стрелял холостыми из автомата

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Ленинградской области по факту стрельбы из автомата возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Как пояснили в региональном ГУ МВД РФ, столь мягкая квалификация применена потому, что оружие было охолощенным и пострадавших нет.

Под Петербургом задержали участников конфликта со стрельбой

Как сообщили в службу 112 очевидцы, выстрелы раздались на дороге из деревни Перово в Выборг, прямо из окна движущегося автомобиля Ford Focus. По госномерам немедленно был установлен владелец автомобиля.

- В установленный адрес проживания владельца прибыли сотрудники полиции, где во дворе был обнаружен указанный автомобиль, после чего был задержан владелец машины, который пояснил что, выстрелы производил его знакомый 1992 года рождения, - рассказали в управлении.

Позднее пассажир "Форда" сам обратился в дежурную часть и сдал оружие, которое не предназначено для стрельбы боевыми патронами. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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