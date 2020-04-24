Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб

Житель Пскова выставил на продажу камень, который, по его мнению, может являться метеоритом с разрушающейся планеты. Этот предмет владелец оценил в 2,5 миллиона рублей.

Как следует из текста объявления на сервисе "Авито", вес камня 3 килограмма, длина - 11,5 сантиметра, ширина - 6,5 сантиметра. Владелец сообщает, что камень имеет магнитные свойства, на нем имеются следы плавления.

Также на камне выявлены вкрапления железа, кобальта или никеля. Правда, владелец признает, что проверка камня проводилась только на его состав. Официального подтверждения, что это метеорит, у продавца нет.

Судя по всему, пскович не уверен, что выручит за камень требуемую сумму, поэтому в объявлении пишет, что цена договорная.