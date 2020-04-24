Новости

В Кремле прокомментировали прогноз о будущем российской экономики 14:52
Матвиенко: Коронавирус показал необходимость реформы страховой медицины 14:50
Жительницу Кубани объявили в розыск за помощь боевикам в Сирии 14:50
35-летний рэпер Fred the Godson умер от коронавируса 14:47
В Красноярск прибыл борт с туристами из Таиланда 14:45
В Московском регионе ограбили иранца и африканца 14:37
Свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности выявлено в Москве за сутки 14:36
Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака" 14:35
По местам съемок "Зулейхи" сделают туристический маршрут 14:30
Следователи проверяют инцидент с пенсионеркой, которую ударили в магазине 14:29
Более 200 работников "Ижмеха" отправили на карантин по коронавирусу 14:26
Матвиенко: Темпы распространения COVID в России не являются угрожающими 14:24
Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19 14:19
Срок возврата денег за билеты в театры и на концерты увеличен до 90 дней 14:17
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19 14:17
В США расширили список симптомов коронавируса с трех до девяти 14:14
Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб 14:08
Компенсацию по ЖКХ семьям погибших военных рассчитают без "платежек" 14:04
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции 14:03
"Убийца" BMW от Geely "засветился" в Беларуси 14:00
Собянин утвердил премии Чуковского для авторов детской литературы 13:51
В Башкирии мужчине пришлось пересекать затопленную улицу на коне 13:51
ФАС снизит плату за возврат билетов на поезд до символической суммы 13:49
В Башкирии пропал девятилетний мальчик 13:41
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 14:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пскович выставил на продажу метеорит с мертвой планеты за 2,5 млн руб

Текст: Вера Черенева (Псков)

Житель Пскова выставил на продажу камень, который, по его мнению, может являться метеоритом с разрушающейся планеты. Этот предмет владелец оценил в 2,5 миллиона рублей.

Фото: iStock
Мурманский спортсмен пробежал по своей квартире 100 километров

Как следует из текста объявления на сервисе "Авито", вес камня 3 килограмма, длина - 11,5 сантиметра, ширина - 6,5 сантиметра. Владелец сообщает, что камень имеет магнитные свойства, на нем имеются следы плавления.

Также на камне выявлены вкрапления железа, кобальта или никеля. Правда, владелец признает, что проверка камня проводилась только на его состав. Официального подтверждения, что это метеорит, у продавца нет.

Судя по всему, пскович не уверен, что выручит за камень требуемую сумму, поэтому в объявлении пишет, что цена договорная.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции