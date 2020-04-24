Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19

Сыктывкарский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В суд обратилась администрация Республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что житель Сыктывкара был переведен в стационар из Эжвинской городской больницы. По результатам лабораторных исследований у него выявили коронавирусную инфекцию.

Однако пациент 19 апреля самовольно покинул здание клинической больницы без согласования с лечащим врачом. Поэтому администрация учреждения и обратилась в суд - человек представляет опасность для окружающих и уклоняется от лечения в стационаре.

Решение Сыктывкарского городского суда должно быть выполнено немедленно с участием полиции и сотрудников Центра медицины катастроф.

Между тем, в Эжвинском районе Сыктывкара, откуда и пошла коронавирусная инфекция, сняли карантинный режим. Пациентов из больницы или выписали домой или перевели в другие медучреждения. В "розовом" корпусе, где находились больные с COVID-19, проводят дезинфекцию. Как сообщили в Эжвинской больнице, результаты смывов и посевов после санобработки отрицательные, чистые. Больница готовится приступить к работе в обычном режиме.

Всего в Коми развернули более одной тысячи коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, в республике 553 подтвержденных случая COVID-19. 28 человек выздоровели, четверо скончались.