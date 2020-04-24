Под Петербургом задержали участников конфликта со стрельбой

В Петербурге задержаны двое участников автоконфликта со стрельбой в поселке Парголово.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, еще один мужчина был госпитализирован, четвертый сделал заявление в полицию через службу 112 о том, что неизвестный произвел выстрелы из травматического оружия по его автомобилю Mercedes-Benz МL.

- Сотрудниками полиции установлены двое граждан 1984 и 1992 года рождения, разнорабочие одной из управляющих компаний, - рассказали в управлении. - Оба имеют травматическое оружие и после внезапно возникшего конфликта совершили несколько выстрелов в сторону пострадавшего.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство", травматические пистолеты изъяты. Причины конфликта установит следствие.

В отношении подозреваемый избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, уточнили в главке.