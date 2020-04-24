В Архангельской области запустили флэшмоб "Моя Георгиевская ленточка"

В Архангельской области начался флэшмоб под названием "Моя Георгиевская ленточка". Как сообщает правительство Поморья, северянам предлагают публиковать на своих страницах во "ВКонтакте" или Instagram личные фотографии с георгиевской лентой. Снимок надо сопроводить небольшим рассказом о том, почему автор дорожит этим символом воинской славы.

Многие северяне весь год бережно хранят георгиевские ленты и достают их из шкатулок в преддверии 9 Мая, чтобы с гордостью носить в памятные дни. При этом у кого-то непременно должны быть свои истории, связанные с оранжево-черными ленточками, отмечают в областном центре "Патриот", организовавшем флэшмоб.

Фото с рассказом надо опубликовать до Дня Победы включительно, сопроводив пост хэштегом #МояГеоргиевскаяЛенточка29. Лучшие истории будут опубликованы на странице организаторов в соцсети, а их авторов наградят призами.

С 2005 года по всей стране проходит акция по раздаче россиянам георгиевских лент в преддверии Дня Победы. В этом году из-за ситуации с коронавирусом акцию переводят в различные онлайн-форматы.