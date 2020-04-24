В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад

В Калининграде следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, совершенное в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Сейчас 49-летнему уроженцу области предъявили обвинение. Его будут судить за "убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера".

Тело 17-летней калининградки обнаружили летом 1998-го в парке "Южный". Судебно-медицинская экспертиза установила: над девушкой надругались, а потом задушили. Тогда найти убийцу не удалось. По делу в качестве подозреваемых проходили несколько мужчин, но экспертизы подтвердили их невиновность.

В июне прошлого года в следственном управлении заработало отделение по расследованию особо важных преступлений прошлых лет, в состав которого вошли специалисты с богатой следственной практикой. Они направили на молекулярно-генетическую экспертизу биологические улики.

Образцы совпали с генетическим профилем мужчины, которого в 2016 году Калининградский областной суд приговорил к пожизненному сроку за особо жестокое двойное убийство и надругательство над 10-летней девочкой.

Следствие по уголовному делу 20-летней давности возобновили. Мужчину перевели из исправительной колонии в Вологодской области, где он отбывал наказание, в калининградский следственный изолятор. Обвиняемый рассказал об обстоятельствах преступления и признал свою вину.