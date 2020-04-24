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24.04.2020 14:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.

- Мы приняли на оперативном штабе решение со среды, 29 апреля, открыть все непродовольственные магазины, с 4 мая планируем открыть парикмахерские, салоны красоты, - сообщил губернатор.

Фото: iStock
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Для всех открывающихся заведений будут обязательны к исполнению жесткие санитарно-эпидемиологические правила, сформулированные для каждого вида бизнеса, подчеркнул губернатор. Обязателен масочный режим и социальная дистанция для всего населения в местах массового скопления граждан в закрытых помещениях, масочно-перчаточный режим - для персонала.

Справки от работодателя, которые сейчас в Калининграде являются необходимыми для передвижения, планируется отменить с 29 апреля. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, отметил Антон Алиханов.

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 24 апреля в Калининградской области выявлено 189 случаев заражения (49 человек выздоровели), умер один. Под медицинским наблюдением остаются 1 444 человека, в том числе 100 - в условиях обсерватора. Обследовано на COVID-19 13 960 человек.

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