В Калининградском зоопарке обезвредили боеприпасы времен войны

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны вывезли для уничтожения из Калининградского зоопарка специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

На территории в центре города были найдены 82-миллиметровая минометная мина и 40-миллиметровый фаустпатрон, уточнили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Военные инженеры обезвредили боеприпасы и вывезли на военный полигон Балтийского флота, где уничтожат их методом подрыва.

Опасные находки были сделаны во время подготовки к благоустройству территории вдоль ручья, на пересечении улиц Носова, Брамса и Шота Руставели, рассказали в пресс-службе зоопарка. Строители, устанавливая ограждение, увидели под водой предмет, напоминающий мину. На место вызвали саперов.

Наследие войны находилось у моста, по которому ежедневно ходят горожане. Скорее всего, здесь возможны и другие подобные находки, поскольку боевые действия во время штурма Кенигсберга в районе зоопарка велись интенсивно. Администрация зоопарка планирует заказать обследование и очистку местности от взрывоопасных предметов.