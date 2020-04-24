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24.04.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградском зоопарке обезвредили боеприпасы времен войны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны вывезли для уничтожения из Калининградского зоопарка специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

На территории в центре города были найдены 82-миллиметровая минометная мина и 40-миллиметровый фаустпатрон, уточнили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Военные инженеры обезвредили боеприпасы и вывезли на военный полигон Балтийского флота, где уничтожат их методом подрыва.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Опасные находки были сделаны во время подготовки к благоустройству территории вдоль ручья, на пересечении улиц Носова, Брамса и Шота Руставели, рассказали в пресс-службе зоопарка. Строители, устанавливая ограждение, увидели под водой предмет, напоминающий мину. На место вызвали саперов.

Наследие войны находилось у моста, по которому ежедневно ходят горожане. Скорее всего, здесь возможны и другие подобные находки, поскольку боевые действия во время штурма Кенигсберга в районе зоопарка велись интенсивно. Администрация зоопарка планирует заказать обследование и очистку местности от взрывоопасных предметов.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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