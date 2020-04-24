В Ленобласти мужчина отключил свет в доме, где изолировалась бывшая жена

Новости

На Дону поиском нарушителей режима изоляции занялись беспилотники 17:35
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 16:54
Вышел новый трейлер комедийного сериала про Екатерину Великую 16:49
Неожиданное ископаемое возрастом 40 миллионов лет нашли в Антарктиде 16:48
В Ярославской области скончался второй пациент с COVID-19 16:48
Причину взрыва в жилом доме в Краснодаре выяснит СК 16:47
Кардиологи рассказали о рецепте приготовления кофе, продлевающем жизнь 16:46
Глава Банка России оценила потенциал снижения ключевой ставки 16:45
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов 16:45
Шойгу: Пандемия не должна повлиять на деятельность армии 16:43
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком 16:42
Грузия даст жесткий ответ на назначение Саакашвили вице-премьером Украины 16:40
Недостаток ИВЛ и кислорода на Камчатке восполнят уже в начале мая 16:37
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая 16:33
Новая глава IWF перевозит федерацию тяжелоатлетов из Будапешта в Лозанну 16:32
Видео: байкер опередил оплатившего проезд автомобилиста 16:32
Путин поручил направить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мужчина отключил свет в доме, где изолировалась бывшая жена

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Приозерском районе Ленобласти следователи выясняют обстоятельства коммунальной драмы, при которой женщина с малолетним ребенком, уехавшие в самоизоляцию, оказались в доме с отключенными коммуникациями.

Фото: iStock
Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, супруги недавно развелись и сейчас делят имущество.

Когда были введены ограничения, женщина вместе с ребенком уехала в дом в Приозерском районе и обнаружила, что он отключен от коммуникаций. Мать стала обращаться во все инстанции. Об этой ситуации стало известно следователям, они начали проверку.

К моменту, когда следователи прибыли к женщине в гости, выяснилось, что подача электричества в дом восстановлена.

Сам же бывший муж рассказал, что этот дом был им приобретен еще до вступления в брак и там долгие годы жила его мать. Тогда же образовалась задолженность по коммунальным платежам, и он принял решение отключить электричество, чтобы не росли счета. Узнав, что его бывшая жена с ребенком самоизолировалась в этом доме, мужчина написал заявление о возобновлении подачи электроэнергии.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника