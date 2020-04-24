В Ленобласти мужчина отключил свет в доме, где изолировалась бывшая жена

В Приозерском районе Ленобласти следователи выясняют обстоятельства коммунальной драмы, при которой женщина с малолетним ребенком, уехавшие в самоизоляцию, оказались в доме с отключенными коммуникациями.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, супруги недавно развелись и сейчас делят имущество.

Когда были введены ограничения, женщина вместе с ребенком уехала в дом в Приозерском районе и обнаружила, что он отключен от коммуникаций. Мать стала обращаться во все инстанции. Об этой ситуации стало известно следователям, они начали проверку.

К моменту, когда следователи прибыли к женщине в гости, выяснилось, что подача электричества в дом восстановлена.

Сам же бывший муж рассказал, что этот дом был им приобретен еще до вступления в брак и там долгие годы жила его мать. Тогда же образовалась задолженность по коммунальным платежам, и он принял решение отключить электричество, чтобы не росли счета. Узнав, что его бывшая жена с ребенком самоизолировалась в этом доме, мужчина написал заявление о возобновлении подачи электроэнергии.