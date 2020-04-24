В Петербурге националисты изуродовали общежитие консерватории

В Петербурге после обнаружения нецензурных надписей и лозунгов националистического характера возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, зафиксировано два аналогичных случая - на фасаде здания общежития для студентов консерватории, расположенной на улице Зенитчиков, и на фасаде здания магазина в поселке Большая Ижора.

Установлено, что надписи сделали члены одного и того же неформального молодежного объединения в возрасте 18-20 лет.

- Один 18-летний гражданин, используя аэрозольный баллон с краской черного цвета, наносил надписи и рисунки, оскорбляющие общественную нравственность и нарушающую общий вид здания, - рассказали в главке. - По версии полиции, остальные трое находились в непосредственной близости в качестве наблюдателей.

Пока по делу в качестве подозреваемого проходит только "художник", его приятели допрошены в качестве свидетелей. Однако полиция проверяет причастность группировки к другим эпизодам противоправной деятельности.