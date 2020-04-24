В Петербурге остановят работу ночных автобусов и поездов-шаттлов

В Петербурге с 30 апреля приостанавливают движение ночных автобусов и метропоездов-шаттлов, курсирующих между станциями метро "Адмиралтейская" и "Спортивная", сообщают в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- В связи с тем, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом снизился в пять раз, нерационально запускать движение этого вида транспорта, - сказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе комитета.

Обычно ночные автобусы и поезд-челнок дублировали маршруты петербургской подземки в ночные часы праздничных и выходных дней (с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье). В этом году они отменены.

Помимо ночного поезда-челнока, в городе временно не будут ходить автобусы маршрутов № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М.

В дальнейшем восстановление этих маршрутов и поезда-шаттла, разумеется, планируется, но когда именно, в комитете по транспорту сказать затрудняются: определение точной даты связано с отменой ограничительных мер передвижения по городу.