В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19

Количество погибших от коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 20 человек. Три новых смерти подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, сообщает комитет по здравоохранению города.

Врачи не смогли спасти 72-летнюю женщину, 73-летнего мужчину и 81-летнего мужчину. Все пациенты лежали в инфекционной больнице имени Боткина. Они скончались от сердечно-легочной недостаточности, которая появилась из-за пневмонии. Тем не менее, основным заболеванием, которое стало причиной смерти, признана коронавирусная инфекция.

Сейчас, по данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в Петербурге зафиксировано 2 711 случаев COVID-19. Причем, 253 случая подтверждены за минувшие сутки.

С начала пандемии в Северной столице выздоровело 411 человек.