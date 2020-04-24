В Петербурге скончался физик-теоретик Дмитрий Варшалович

В Петербурге на 86-м году жизни скончался всемирно-известный физик-ядерщик, академик РАН, Дмитрий Варшалович. О смерти исследователя сообщил Физико-технический институт имени Иоффе, где Дмитрий Варшалович работал в должности главного научного сотрудника.

Сферой научных интересов Дмитрия Варшаловича были квантовая теория углового момента и ее приложений, физика межзвездной среды, физика квазаров и космология.

В частности, Дмитрий Варшалович открыл эффект динамического выстраивания спинов молекул и атомов в условиях разреженной космической среды. Это открытие позволило ученым всего мира с большей точностью определять состав межзвездного газа.

А еще Дмитрий Варшалович смог доказать, что на поверхности межзвездных пылинок могут образовываться сложные органические молекулы. Изначально ученый доказал это в ходе лабораторного анализа, затем этот факт был подтвержден уже при радиоастрономическом наблюдении.

Дмитрий Варшалович входил в исследовательскую группу, которая открыла, что в галактиках с большим красным смещением есть молекулярные облака. Также ученый проводил исследования в области ранних этапов эволюции Вселенной.

Ученый был лауреатом Государственной премии России в области науки и технологии, премии Фока, премии Белопольского, награжден Орденом Дружбы.