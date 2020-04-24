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24.04.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета

Текст: Алексей Михайлов

Вечером 23 апреля в полицию Пскова поступило заявление от молодого человека о том, что на парковке у торгово-развлекательного комплекса неизвестные граждане вымогали у него деньги. Об этом сообщил начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

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- В ходе конфликта один из вымогателей выстрелил в потерпевшего из травматического оружия, - отметил он.

По предварительным данным, стрелявший выпустил две пули, которые попали молодому человеку в ногу. Пострадавший был отправлен в больницу, врачи извлекли пули из его конечности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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