В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета

Вечером 23 апреля в полицию Пскова поступило заявление от молодого человека о том, что на парковке у торгово-развлекательного комплекса неизвестные граждане вымогали у него деньги. Об этом сообщил начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

- В ходе конфликта один из вымогателей выстрелил в потерпевшего из травматического оружия, - отметил он.

По предварительным данным, стрелявший выпустил две пули, которые попали молодому человеку в ногу. Пострадавший был отправлен в больницу, врачи извлекли пули из его конечности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.