В Псковской области 7 медиков и пациент заразились COVID-19 в больнице

В Островской межрайонной больнице в Псковской области возник очаг коронавирусной инфекции. У семерых медработников и одного пациента больницы диагностирован COVID-19, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Сейчас в больнице введен карантин. По данным главврача Островской межрайонной больницы Ирины Богачевой, сейчас тестирование на коронавирусную инфекцию проходят все медработники и пациенты, которые контактировали с заболевшими.

Между тем, ситуация с коронавирусной инфекцией в Псковской области усложняется. Так, еще одна вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в поселке Новосокольники, куда приехала группа рабочих из Москвы. У семерых специалистов нашли COVID-19, всего в регион приехал 41 рабочий.

Накануне в Псковской области зафиксировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего их 93. Семь пациентов скончались, девять - выздоровели.