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24.04.2020 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Псковской области ограничения по коронавирусу продлят до 31 мая

Текст: Алексей Михайлов

В Псковской области после 30 апреля продолжат действовать все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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До 31 мая будет продлен запрет на массовые мероприятия, до 15 мая нельзя посещать кладбища, религиозные организации, общественные пространства. До этого же срока ограничено передвижение по населенным пунктам и между муниципалитетами.

- На майские праздники придется пик заболевания, - подчеркнул Михаил Ведерников. - От того, насколько дисциплинировано люди будут себя вести, будет зависеть дальнейшие наши действия. Если увидим высокий уровень самоизоляции, то, возможно, с 15 числа дадим некоторые послабления.

Глава региона дал поручение сформировать двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. До конца апреля в Псковскую область поступят 10 новых инвазивных аппаратов ИВЛ, а в течение месяца - еще 17. Завершается подготовка Палкинского обсервационного отделения, которое сможет вмещать до 30 пациентов с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 23 апреля в регионе зарегистрировано 93 случая заболевания, в том числе 20 за последние сутки.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Распространение коронавируса COVID-19

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