В Псковской области ограничения по коронавирусу продлят до 31 мая

В Псковской области после 30 апреля продолжат действовать все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба.

До 31 мая будет продлен запрет на массовые мероприятия, до 15 мая нельзя посещать кладбища, религиозные организации, общественные пространства. До этого же срока ограничено передвижение по населенным пунктам и между муниципалитетами.

- На майские праздники придется пик заболевания, - подчеркнул Михаил Ведерников. - От того, насколько дисциплинировано люди будут себя вести, будет зависеть дальнейшие наши действия. Если увидим высокий уровень самоизоляции, то, возможно, с 15 числа дадим некоторые послабления.

Глава региона дал поручение сформировать двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. До конца апреля в Псковскую область поступят 10 новых инвазивных аппаратов ИВЛ, а в течение месяца - еще 17. Завершается подготовка Палкинского обсервационного отделения, которое сможет вмещать до 30 пациентов с подозрением на коронавирус.

По состоянию на 23 апреля в регионе зарегистрировано 93 случая заболевания, в том числе 20 за последние сутки.