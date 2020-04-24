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24.04.2020 16:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Российской национальной библиотеке откроют виртуальную "Библионочь"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Российской национальной библиотеке традиционная "Библионочь" пройдет в этом году в онлайн формате, сообщает пресс-служба библиотеки.

Фото: Диана Титенко
“Библионочь” в Архангельске пройдет в формате видеожурналов

Она будет посвящена двум памятным датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 225-летию со дня основания библиотеки.

Основным событием в рамках акции "Библионочь" станет онлайн-марафон #75cловПобеды, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая.

25 апреля в 16.00 на официальной площадке "Библионочи" известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны.

В частности, сотрудники РНБ прочитают отрывки из дневников школьницы Анны Кечек и профессора кафедры истории литературы Ленинградского библиотечного института имени Крупской Льва Когана, а также фрагменты писем жене историка-медиевиста вольтероведа Владимира Люблинского.

К знаменательной дате Победы сотрудниками РНБ подготовлена виртуальная выставка "Сопротивление: из истории антифашистских движений на оккупированных территориях", где представлено свыше 100 документов. Вниманию пользователей - выставка документов из личных фондов писателей, художников, ученых, переживших блокаду Ленинграда. Особое интерес, считают устроители выставок, вызовет у пользователей полномасштабный ресурс "Библиотека в годы Великой Отечественной войны".

225-летию со дня основания Российской национальной библиотеки посвящена коллекция ресурсов "Прогулки по Императорской библиотеке". Будет представлена презентация выставки "Чижик-пыжик, где ты был?" об истории здания РНБ на набережной реки Фонтанки, дом 36. В 1804 -1807 годах, почти одновременно с возведением Смольного института, Джакомо Кваренги украсил набережную Фонтанки прекрасным трехэтажным зданием, в котором разместилось Петербургского училище ордена святой Екатерины (Екатерининский Институт). Впоследствии это здание отошло в ведение Публичной библиотеки. Также можно будет посмотреть фильм о том, что собой представляет библиотека сегодня, совершить виртуальные прогулки по ее знаковым местам, например, увидеть кабинет Фауста или библиотеку Вольтера.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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