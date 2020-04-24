Замдиректора корпорации по развитию Республики Коми пойдет под суд

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию Республики Коми" Виталия Козлова. Он обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

- По версии следствия, с 2016 по 2018 годы топ-менеджер получил от своего знакомого 1,3 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Республики Коми. - За эти деньги он помог знакомому получить должность руководителя дочерней компании и впоследствии покровительствовал ему.

Кроме того, в 2017 году Виталий Козлов способствовал совершению ряда сделок с участием юридических лиц, которые входили в структуру корпорации. За эти действия он получил взятку в виде 150 тысяч рублей и 2,5 тысяч долларов США.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми. В отношении взяткодателей уголовное дело прекращено, поскольку они добровольно сообщили об этих преступлениях.