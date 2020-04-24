Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму

Позиция официального Киева в ООН при рассмотрении резолюции против распространения коронавируса продиктована твердолобыми украинскими националистами. Такое мнение РИА Новости высказал политолог, заместитель председателя Общественной палаты республики Александр Форманчук.

Поведение украинской делегации в ООН нельзя объяснить логикой здравого смысла, считает эксперт, оно целиком продиктовано русофобными убеждениями крайне правых националистов этой страны. Украинские националисты готовы принести в жертву интересы собственного народа, чтобы навредить России. Позиция Киева в ООН касательно международного противодействия пандемии коронавируса находится в этой же плоскости.

- Мы то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм, - сказал политолог. - Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев.

Напомним, ранее 34 государства - члена ООН, включая Россию, внесли коллективный проект резолюции об объединении усилий международного сообщества в противодействии распространению COVID-19. Проект призывал отказаться от односторонних санкций в отношении развивающихся стран. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба через социальные сети сообщил, что его страна стала инициатором блокирования принятия этого документа в ООН. В ответ дипломаты России назвали такое поведение кощунством.