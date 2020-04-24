Новости

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов 10:17
Рабочие пропуска в регионах будут выдавать только на полдня 10:16
Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за отсутствия путешествий 10:14
В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров 10:12
Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму 10:12
Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом 10:06
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции 10:05
Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево 10:04
На Вятке восемь заболевших COVID-19 отказались от госпитализации 10:02
Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр 09:58
На Ставрополье мужчина на улице открыл стрельбу из автомата 09:49
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов 09:43
В Прикамье женщину оштрафовали за ложную информацию о COVID-19 09:42
Республика Сербская благодарна России за помощь в борьбе с COVID-19 09:39
Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha 09:31
В Забайкалье начали проверку смерти пациента из-за отказа "скорой" 09:29
Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19 09:28
В Кузбассе вахтовый автобус с шахтерами попал в ДТП 09:26
Нижегородцы смогут по карте отследить нарушителей карантина 09:26
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России 09:23
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом 09:18
В Саратовской области выявлено 245 заболевших коронавирусом 09:17
"Союзмультфильм" планирует вернуть переданные Японии права на Чебурашку 09:15
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах 09:08
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 10:12
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Позиция официального Киева в ООН при рассмотрении резолюции против распространения коронавируса продиктована твердолобыми украинскими националистами. Такое мнение РИА Новости высказал политолог, заместитель председателя Общественной палаты республики Александр Форманчук.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
В Госдуме оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций

Поведение украинской делегации в ООН нельзя объяснить логикой здравого смысла, считает эксперт, оно целиком продиктовано русофобными убеждениями крайне правых националистов этой страны. Украинские националисты готовы принести в жертву интересы собственного народа, чтобы навредить России. Позиция Киева в ООН касательно международного противодействия пандемии коронавируса находится в этой же плоскости.

- Мы то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм, - сказал политолог. - Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев.

Напомним, ранее 34 государства - члена ООН, включая Россию, внесли коллективный проект резолюции об объединении усилий международного сообщества в противодействии распространению COVID-19. Проект призывал отказаться от односторонних санкций в отношении развивающихся стран. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба через социальные сети сообщил, что его страна стала инициатором блокирования принятия этого документа в ООН. В ответ дипломаты России назвали такое поведение кощунством.

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников