Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось на 64 человека

Количество заболевших коронавирусом жителей Ростовской области увеличилось на 64 человека и достигло 533 больных. На стационарном лечении находятся 105 пациентов, из них в тяжелом состоянии семь человек.

Как сообщает пресс-служба главы региона, всего под медицинским наблюдением находятся 3933 человека, большая часть из них находится на самоизоляции по месту жительства и лишь 25 направлены на обсервацию.

Отметим, что пропорционально росту количества заболеваний в Ростовской области растет ужесточение мер противодействия распространению опасной инфекции.

В частности, полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. На 24 апреля за нарушение режима в регионе составлено 4145 протокола об административных правонарушениях. Из них 139 человек решениями судов оштрафованы на 15 тысяч рублей и 41 - получили штраф в размере 7500 рублей.