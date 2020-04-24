Коронавирус увеличил спрос на криогенное оборудование

В условиях эпидемии короновируса востребованной продукцией оказалось криогенное оборудование, необходимое для работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако при возросшем спросе на этом специфическом рынке проявились и характерные проблемы.

Предприятий, выпускающих криогенное оборудование, в стране не так много. Одно из них них находится в Ростовской области. Корреспондент "РГ" пообщался с руководителем завода Игорем Тарзановым.

- Криогенное оборудование необходимо для хранения, транспортировки и использования технических газов и кислорода, - объясняет он. - В первую очередь речь идет о емкостях, которые представляют из себя двустенные сосуды с вакуумной изоляцией и засыпанным внутрь дополнительным изолирующим элементом. Упрощенно говоря, это своеобразный термос, в который можно залить жидкий кислород, азот, аргон или гелий. Герметичная изоляция позволяет сохранять его свойства в течение длительного времени - до 30 суток. При этом не происходит испарения газа и повышения давления в емкости. Такие "термосы" обеспечивают необходимую для хранения различных газов в жидком состоянии температуру до минус 200 градусов и даже еще меньше. Разумеется, это достаточно сложное производство. Также к криогенному оборудованию относятся установки для сжижения газов и системы газификации, которые, наоборот, переводит жидкий газ в газообразное состояние и при необходимости смешивают его с воздухом. Именно такая смесь кислорода и воздуха, кстати, подается в аппараты искусственной вентиляции легких.

А зачем вообще нужно сжижать газ?

Игорь Тарзанов: В сжиженном состоянии его объем уменьшается в 600 раз. Соответственно, так газ проще транспортировать и хранить. И безопаснее к тому же. При использовании криогенного оборудования давление составляет максимум 40 атмосфер, а в обычном кислородном баллоне - 150-200 атмосфер. Есть некоторые баллоны и с давлением 250 атмосфер.

Как на рынке меняется структура спроса и продаж в условиях эпидемии коронавируса?

Игорь Тарзанов: Продажи выросли в два раза за счет медучреждений. На самом деле спрос еще больше, однако существуют серьезные ограничительные факторы. Да, криогенное оборудование сейчас очень востребовано, но его не выпустить за день или два. На изготовление такой продукции требуется не меньше трех месяцев. При этом рынок трудно прогнозировать. Криогенное оборудование - это все-таки не автомобили, продажи которых легче просчитать. Во-первых значительная часть идет через государственные тендеры. При этом заказчик-больница может отказаться от покупки, если, например, ее расходы не профинансированы в полной мере. К тому же, у каждой больницы имеются свои индивидуальные требования для закупаемого оборудования. Кому-то нужна криоемкость объемом три куба, кому-то - пять кубов. А недавно, например, поступил заказ от больницы в КЧР на 10-кубовую емкость. Разумеется, обеспечивать все эту номенклатуру и содержать такое количество разного оборудования на складе очень тяжело. Это значит "заморозить" деньги. К тому же некоторые комплектующие, необходимые для производства, производятся за рубежом - в Китае и Германии. Их поставкой в Россию занимаются крупные оптовые компании, склады которых уже практически опустели из-за прерванных логистических цепочек. Думаю, на имеющихся запасах еще можно продержаться максимум месяц-два, но если поставки комплектующих не возобновятся, начнутся серьезные проблемы.

Но ведь в Китае эпидемия идет на спад, а промышленность восстанавливается.

Игорь Тарзанов: Да, я недавно общался с китайскими коллегами. Они говорят, что практически готовы начать отгрузки. Но нужно понимать, что контейнер из Китая придет через 45 суток. А лучше закладывать в расчеты два месяца. К тому же целый контейнер дорогих комплектующих одному предприятию не нужен.

Могут ли в этот критический период помочь власти?

Игорь Тарзанов: А каким образом, если необходимых материалов сейчас попросту нет даже на московских складах? Как в случае с медицинскими масками, возник ажиотажный спрос и практически все раскупили.

Тогда как вы решаете возникшую проблему?

Игорь Тарзанов: Пытаемся использовать то, что еще есть. Например, если заказчику нужна пятикубовая емкость, мы предлагаем ему альтернативные варианты объемом 3 или 10 кубов с возможностью перенастроить оборудование или обменять его в дальнейшем. Многие заказчики идут на это из-за сложившегося дефицита.

А есть ли в других российских регионах крупные предприятия, которые готовы удовлетворить выросший спрос?

Игорь Тарзанов: Есть, но не всегда у них имеется такая возможность. Они ориентированы в основном на военную промышленность. Если поступает крупный заказ от ВПК на несколько миллиардов, то, разумеется, он становится приоритетным, а в такой ситуации сложно перенастроить производство.

Насколько востребовано окажется криогенное оборудование после окончания эпидемии?

Игорь Тарзанов: Это достаточно перспективный рынок, даже если не учитывать поставки в больницы. Например, емкости для хранения технических газов будут особенно востребованы в условиях перевода на газ автотранспорта и котельных. Уже, кстати, велись переговоры с итальянскими партнерами о создании совместного предприятия, производящего оборудование для газовиков. Еще одно многообещающее направление - выпуск криогенных емкостей малых объемов - так называемых криоцилиндров для медицинских учреждений.

Изменит ли в дальнейшем эпидемия производственный процесс?

Игорь Тарзанов: Сейчас у нас в удаленном режиме работают бухгалтерия, экономисты и конструкторский отдел. Удаленка оказалась вполне оправданной и, думаю, в дальнейшем она сохранится для части сотрудников. При большом объеме работы, конечно, предпочтительно работать в офисе для непосредственного взаимодействия. Но при отсутствии авралов удаленная работа позволит предприятиям отказаться от арендуемых офисных помещений.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.