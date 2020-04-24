На Дону поиском нарушителей режима изоляции занялись беспилотники

В Ростовской области нарушителей режима самоизоляции стали искать с помощью режима беспилотного летательного аппарата. Дрон отправился в первый полет 23 апреля.

Как сообщает администрация Усть-Донецкого района, беспилотник, оборудованный камерой высокого разрешения, патрулирует с воздуха всю территорию муниципалитета, чтобы оперативно выявлять места массового скопления нарушителей. Кроме того, видеозапись может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в полицию.

"Современная техника производит на нарушителей неизгладимое впечатление и значительно ускоряет скорость реагирования патрульных служб", - отметили в муниципалитете.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом жителей Ростовской области увеличилось на 64 человека и достигло 533 больных. За нарушение режима в регионе составлено 4 145 протокола об административных правонарушениях. Из них 139 человек решениями судов оштрафованы на 15 тысяч рублей и 41 - получили штраф в размере 7500 рублей.