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24.04.2020 11:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону стартовала акция "Бессмертный полк онлайн"

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
На Дону стартовала акция "Бессмертный полк онлайн". Ее инициатором стал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В соцсетях он сменил аватарку на фото деда-фронтовика Максима Савельевича Юрова и предлагает присоединиться в виртуальному шествию каждого, кому не безразлична история и кто гордится победой предков в Великой Отечественной войне.

На заглавной фотографии профиля главы региона в Instagram теперь его дед Максим Савельевич Юров. 10 октября 1941 года он ушел на фронт по призыву Тацинского районного военного комиссариата. Воевал на Южном и 1-м Украинском фронтах в составе 120-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой бригады. ⠀

Акция "Бессмертный полк" в этом году может пройти в новом формате

Согласно информации из наградных документов, во время наступательных боев на Крымском полуострове Максим Юров, возглавляя стрелковое отделение, "стремительным напором ворвался в траншею противника, истребив 15 солдат, двух взял в плен" . Во время рукопашной схватки в этих боях был тяжело ранен. На 1-м Украинском фронте в боях за село Волошено на реке Буг огнем из танкового пулемета уничтожил 25 фашистов и подавил две огневые точки противника.

При выходе северо-западнее этого села отделение встретило превосходящую вдвое силу противника. Натиск сдержать удалось, враг отступил. В этом бою сержант Юров также получил тяжелое ранение. ⠀

За отвагу и храбрость в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне Максим Савельевич Юров был награжден Орденом Красного Знамени. ⠀

"Друзья! Совсем скоро мы отметим 75-летие нашей Великой Победы. Обстоятельства сложились так, что этот важный для всех нас день мы не сможем провести, пройдя бок о бок в колонне Бессмертного полка. Но мы можем сделать живую историю каждой семьи, организовав виртуальное шествие. Присоединяйтесь, сделайте фронтовиков из вашей семьи главными на вашей странице. Делитесь такими историями, рассказывайте о своих героях войны", - призывает Голубев. ⠀

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

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