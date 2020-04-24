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24.04.2020 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлено 84 новых случая заболевания коронавирусом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На территории Кубани за последние сутки выявлено 84 подтвержденных новых случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ. Данный показатель - самый высокий с начала пандемии в регионе (сегодня большее число заразившихся пациентов зафиксировано только в пяти регионах). Таким образом, диагноз "коронавирус" в Краснодарском крае установлен уже у 623 человек. Скончались 18 человек.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах

Как рассказали в краевом Оперативном штабе, в числе заболевших находятся пятеро несовершеннолетних - двое в Сочи (трех и 17 лет), 11-летний ребенок в Новороссийске, а также подростки в возрасте 13 лет в Краснодаре и Кореновском районе.

Сообщается, что 40 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, семь - в Сочи, пять - в Тимашевском и Тихорецком районах, по четыре - в Новороссийске, Ейске и Щербиновском районе, три - в Кореновском районе, по два в Калининском и Динском районах, по одному в Армавире, Красноармейском, Темрюкском, Абинском, Каневском и Славянском районах, Туапсе и Анапе. Старшему пациенту 84 года.

- Шестнадцать человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них пять в инфекционной больнице № 2 города Сочи, три - в Тихорецкой ЦРБ, по два - в специализированной краевой инфекционной больнице, Лабинской и Красноармейской ЦРБ, городской больнице Горячего Ключа, - уточнили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

На данный момент 118 граждан выписаны с выздоровлением, из них 18 детей (14 - за последние сутки). Дома под наблюдением медиков поликлиник находится 8041 кубанец, включая 387 детей.

Кроме того, в обсерваторах края размещены 778 человек: 409 - в Сочи, 114 - в Анапе, 103 - в Краснодаре, 82 - в поселке Кабардинка, 23 - в Туапсе, 21 - в станице Динской, 11 - в станице Кущевской, 9 - в Армавире, 6 - в станице Голубицкой. Их состояние в норме.

А всего, по данным ведомства, в медицинские организации Кубани обратилось 2253 человека с подозрением на коронавирус (из них 255 детей). В стационарах продолжают лечение 1210 граждан (в том числе 94 ребенка).

Роспотребнадзором по краю проведено 24 621 исследование на коронавирус, лабораториями минздрава - 36 157, в том числе 2409 за последние сутки.

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