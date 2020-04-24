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24.04.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астраханской области скончалась четвертая пациентка с коронавирусом

Текст: Александр Гавриленко

Четвертая жительница Астраханской области с подтвержденным COVID-19 скончалась накануне в больнице. У пенсионерки 1953 года рождения было несколько сопутствующих заболеваний, включая хроническую гипертонию, атеросклероз и ожирение.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Женщина обратилась к врачам с недомоганиями еще 30 марта. Ее сразу же госпитализировали с диагнозом "правосторонняя пневмония". Первый анализ не обнаружил вируса, сообщает РИА Новости. Однако через 10 дней ее состояние резко ухудшилось, ее перевели на искусственную вентиляцию легких. 14 апреля повторный анализ подтвердил наличие COVID-19 в крови. У пациентки развилась полиорганная недостаточность, которая и привела к смерти.

По данным министерства здравоохранения Астраханской области на 24 апреля в регионе зарегистрированы 211 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 из них - за последние сутки. С начала эпидемии 29 ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны, четыре человека погибли. В качестве контактных лиц на учете состоят 2905 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1561 человек, еще 2482 человека сняты с учёта.

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