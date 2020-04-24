В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке

В городе-курорте Геленджик в отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере по части 3 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК России.

По данным следствия, вечером 29 ноября 2019 года в Геленджике 36-летний оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков городского ОМВД России узнал о том, что 28-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному приобретению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

За отказ от проведения проверки по статье 228 УК РФ полицейский, по версии СК, потребовал 50 тысяч рублей. Согласившись, женщина взяла деньги в долг у родственников и передала их обвиняемому.

Суд решил заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, если вина подтвердится, кроме наказания фигуранта, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.