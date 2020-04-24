Новости

В Петербурге раскрыли подробности трех новых смертей от COVID-19 16:03
Банк России спрогнозировал уровень цен на нефть 16:01
Новые авто будут появляться в России быстрее благодаря коронавирусу 16:00
Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер 15:57
В Ростове скончался первый пациент с COVID-19 15:56
В Пскове неизвестные преступники ранили человека из пистолета 15:55
Попова: Ежесуточное тестирование граждан на COVID-19 достигло почти 150 тысяч 15:55
Вышел трейлер российского хоррора "Атакан. Кровавая легенда" 15:55
Видео: В Краснодаре при взрыве в жилом доме погиб мужчина 15:54
На Урале разработали полезные для иммунитета сыры и йогурты 15:54
Банк России оценил уровень снижения экономики в 2020 году 15:53
В Архангельской области запустили флэшмоб "Моя Георгиевская ленточка" 15:52
В Петербурге скончался физик-теоретик Дмитрий Варшалович 15:48
Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора 15:46
Самая дорогая машина в истории зарегистрирована в России 15:46
Футболисты сборной России поблагодарили медработников 15:42
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации 15:39
В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке 15:34
Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса 15:31
Мурашко: Регионы получили все необходимое для больных COVID-19 15:28
В Пензе восемь иностранных студентов госпитализированы с коронавирусом 15:27
Океанографы рассказали об открытии, сделанном в толще льдов Антарктиды 15:24
Липчанка заплатила 430 тысяч за несуществующую квартиру 15:22
В Псковской области ограничения по коронавирусу продлят до 31 мая 15:21
В Петербурге остановят работу ночных автобусов и поездов-шаттлов 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике полицейского арестовали по делу о взятке

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В городе-курорте Геленджик в отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере по части 3 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК России.

В Забайкалье инспектор ДПС два года брал взятки за проезд грузовиков

По данным следствия, вечером 29 ноября 2019 года в Геленджике 36-летний оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков городского ОМВД России узнал о том, что 28-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному приобретению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

За отказ от проведения проверки по статье 228 УК РФ полицейский, по версии СК, потребовал 50 тысяч рублей. Согласившись, женщина взяла деньги в долг у родственников и передала их обвиняемому.

Суд решил заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, если вина подтвердится, кроме наказания фигуранта, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника