В Краснодаре 15-летний подросток совершил угон и грабежи

В столице Кубани суд приговорил 15-летнего подростка к 2,5 года лишения свободы условно и принудительному лечению у психиатра. Его признали виновным в двух уличных грабежах и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следствия, фигурант, которому на момент преступления еще не исполнилось и 14 лет, вместе с малолетним товарищем заметил возле одного из домов на улице Вишняковой автомобиль Toyota. Убедившись, что машина не заперта, а в замке зажигания оставлен ключ, обвиняемый сел за руль. Напарник в этот момент стоял на чеку, чтобы в случае опасности дать знак. Подростки уехали, но вскоре были остановлены сотрудниками ДПС.

Кроме того, днем 4 ноября 2019 года несовершеннолетний и его знакомый на улице Железнодорожной похитили у десятилетнего мальчика мобильный телефон стоимостью более 6 тысяч рублей. На следующий вечер 5 ноября подростки на улице Суворова отобрали мобильный телефон у девятилетнего ребенка.

Суд назначил обвиняемому амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в медицинской организации. Приговор вступил в законную силу.