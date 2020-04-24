В Крыму возбудили дело об убийстве матери и ее ребенка

В Раздольненском районе Крыма возбуждено уголовное дело по факту убийства матери и ее малолетнего ребенка, которое устроил родной брат погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по республике.

Трагедия произошла примерно в четыре часа утра на улице Восточной, где загорелся частный дом. Когда огнеборцы разобрали завалы, были обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей попал в больницу с ожогами в состоянии комы.

Следователи установили, что накануне между женщиной и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт по вопросу владения недвижимой собственностью, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело сотрудники правоохранительных органов нашли недалеко от дома с признаками суицида.

Возбуждено дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом (пункты "а", "в", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас на месте ЧП работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ СК РФ и МВД. Они проводят осмотр дома с использованием криминалистической техники.

Следователи тщательно разберутся в отношениях виновника трагедии и остальных членов семьи. Также будет дана правовая оценка госслужбам и органам профилактики на предмет надзора за социально опасным гражданином и обеспечения безопасности семьи с малолетним ребенком.