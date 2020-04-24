Новости

На Урал привезли новое оборудование для производства масок 11:29
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19 11:28
В Омской области скончался первый пациент с COVID-19 11:28
В Москве из-за пандемии упали цены на съемное жилье 11:27
Самый дешевый автомобиль в мире ушел из России 11:26
В Москве почти половина заболевших COVID-19 - младше 45 лет 11:22
В Нижегородской области скончался восьмой пациент с коронавирусом 11:22
В Петербурге националисты изуродовали общежитие консерватории 11:16
Япония повысила до третьего уровень опасности в отношении РФ из-за COVID-19 11:15
Путин поручил оказать безвозвратную поддержку малому и среднему бизнесу 11:11
В Крыму возбудили дело об убийстве матери и ее ребенка 11:04
Из "Газели" Next сделали комфортный автодом за 3,6 млн рублей 11:02
На Кубани выявлено 84 новых случая заболевания коронавирусом 10:59
Участники фестиваля "Московская весна a cappella" дадут онлайн-концерты 10:59
Коронавирус может сократить продолжительность жизни человека на 10 лет 10:57
В России появился регион без подтвержденных случаев COVID-19 10:53
Путин поручил стимулировать импортозамещение из-за пандемии 10:49
Глава минздрава Приамурья ушла в отставку 10:48
В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса 10:47
Завершена роспись главного православного храма Киргизии 10:45
Златоуст могут закрыть на карантин из-за роста заражений COVID-19 10:43
В Астраханской области скончалась четвертая пациентка с коронавирусом 10:40
В подмосковной Балашихе вновь загорелся лес 10:34
Под Петербургом задержали участников конфликта со стрельбой 10:32
Российские ученые создали уникальную маску для военных и врачей 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму возбудили дело об убийстве матери и ее ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю

В Раздольненском районе Крыма возбуждено уголовное дело по факту убийства матери и ее малолетнего ребенка, которое устроил родной брат погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по республике.

Трагедия произошла примерно в четыре часа утра на улице Восточной, где загорелся частный дом. Когда огнеборцы разобрали завалы, были обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей попал в больницу с ожогами в состоянии комы.

Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар
Амурчанин приговорен к пожизненному заключению за убийство родственников

Следователи установили, что накануне между женщиной и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт по вопросу владения недвижимой собственностью, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело сотрудники правоохранительных органов нашли недалеко от дома с признаками суицида.

Возбуждено дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом (пункты "а", "в", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас на месте ЧП работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ СК РФ и МВД. Они проводят осмотр дома с использованием криминалистической техники.

Следователи тщательно разберутся в отношениях виновника трагедии и остальных членов семьи. Также будет дана правовая оценка госслужбам и органам профилактики на предмет надзора за социально опасным гражданином и обеспечения безопасности семьи с малолетним ребенком.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России
ВОЗ включила 9 российских вакцин против COVID в перечень перспективных
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника