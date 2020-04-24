В Ростове скончался первый пациент с COVID-19

В Ростове-на-Дону от новой коронавирусной инфекции скончался 34-летний гражданин Китая. Мужчина стал первой жертвой COVID-19 в Ростовской области.

Как сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведенного вскрытия.

- Долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что пациент имел двойное гражданство, и для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из другой страны, - уточнили в ведомстве.

В медицинском свидетельстве о смерти, выданном патологоанатомом ростовской центральной городской больницы имени Семашко, где проводилось вскрытие, указано, что мужчина скончался от сепсиса, двусторонней пневмонии и новой коронавирусной инфекции.

По данным на 24 апреля, предоставленным региональным центром по информированию населения о ситуации по COVID-19, в Ростовской области зарегистрировано 533 заболевших коронавирусом (прирост за сутки составил 64 человека), 3933 находятся под медицинским наблюдением (из них 3908 - на самоизоляции по месту жительства), 18 пациентов выздоровели.