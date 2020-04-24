В Севастополе во время самоизоляции выросло число пожаров

Новости

Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
В Новороссийске за истязания ребенка ответят главы города и полиции 18:27
В пермской больнице коронавирусом заразились 48 человек 18:23
МЭР: Экономика страны теряет в день из-за коронавируса по 100 млрд. рублей 18:12
Минск: на проспекте Рокоссовского заложили Аллею Победы 18:10
В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии 18:07
Toyota Hilux: первые фото обновленного пикапа 18:01
На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП 17:58
Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ 17:56
Минздрав снова требует вакцинировать детей 17:56
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет 17:52
Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19 17:44
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе во время самоизоляции выросло число пожаров

Текст: Юлия Крымова
В Севастополе с начала года зафиксирован рост числа пожаров и смертельных случаев от огня. Особенно возгорания участились в период самоизоляции. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

- С начала 2020 года на территории Севастополя произошло 398 пожаров, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Восемь человек погибли, четверо получили травмы, - рассказали в ведомстве.

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

За время режима самоизоляции спасатели 14 раз тушили огонь в жилищах. Шесть пожаров произошли в многоквартирных домах, шесть - в частных домовладениях и два - в садовых домах.

Только за эту неделю пожарные дважды ликвидировали возгорания на балконах. Один из пожаров произошел на седьмом этаже многоэтажки по улице Колобова, из дома эвакуировали 96 человек.

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Севастополю Максима Беляева, четыре пожара в квартирах возникли из-за неосторожности при курении, еще два были вызваны неисправностью электросетей. В частном секторе причинами возгораний стали неисправности печного отопления и электроприборов, а также использование мангала.

Кроме того, пожарных трижды вызывали из-за задымлений - оказалось, что загорелась пища, которую забыли на плите.

- Около 80 процентов пожаров в жилищах происходят из-за курения в постели, которое категорически запрещено. Заснув дома с тлеющей сигаретой, человек рискует не проснуться, - отметил Беляев.

Спасатели призвали горожан сохранять особенную бдительность в режиме самоизоляции.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника