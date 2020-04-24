В Севастополе во время самоизоляции выросло число пожаров

- С начала 2020 года на территории Севастополя произошло 398 пожаров, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Восемь человек погибли, четверо получили травмы, - рассказали в ведомстве.

За время режима самоизоляции спасатели 14 раз тушили огонь в жилищах. Шесть пожаров произошли в многоквартирных домах, шесть - в частных домовладениях и два - в садовых домах.

Только за эту неделю пожарные дважды ликвидировали возгорания на балконах. Один из пожаров произошел на седьмом этаже многоэтажки по улице Колобова, из дома эвакуировали 96 человек.

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Севастополю Максима Беляева, четыре пожара в квартирах возникли из-за неосторожности при курении, еще два были вызваны неисправностью электросетей. В частном секторе причинами возгораний стали неисправности печного отопления и электроприборов, а также использование мангала.

Кроме того, пожарных трижды вызывали из-за задымлений - оказалось, что загорелась пища, которую забыли на плите.

- Около 80 процентов пожаров в жилищах происходят из-за курения в постели, которое категорически запрещено. Заснув дома с тлеющей сигаретой, человек рискует не проснуться, - отметил Беляев.

Спасатели призвали горожан сохранять особенную бдительность в режиме самоизоляции.